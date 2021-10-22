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Коллективный иммунитет к ковиду в России составляет 45,7%

Также сообщается, что полный цикл вакцинации прошло 49 161 150 человек, а одну прививку сделало 53 511 786.

22 октября, 08:50
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 45,7%. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Также сообщается, что полный цикл вакцинации прошло 49 161 150 человек, а одну прививку сделало 53 511 786.

Названо число привитых москвичей с устойчивым иммунитетом к ковиду

Названо число привитых москвичей с устойчивым иммунитетом к ковиду

Напомним, в России четвёртый день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в России от коронавируса умерло 1064 человека, днём ранее, 21 октября, скончалось 1036 пациентов, 20 октября — 1028, а 19 октября — 1015. В связи со сложной ситуацией президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Соответствующий указ уже подписан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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