В Пермском крае введут нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
Также с 30 октября в регионе могут объявить режим самоизоляции для жителей, которые по тем или иным причинам не могут пройти вакцинацию.
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В Пермском крае введут нерабочие дни уже с 25 октября, они продлятся до 7 ноября. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя администрации губернатора Мария Геворгян.
"С 30 октября возможно введение обязательной самоизоляции для жителей, которые по тем или иным причинам не могут привиться", — добавила Геворгян.
При этом она отметила, что режим самоизоляции не будет распространяться на вакцинированных и граждан, переболевших коронавирусом. Также с 25 октября в регионе ограничено посещение торговых центров, ресторанов и кафе, жители смогут попасть туда только при предъявлении QR-кода.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно, и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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