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В Пермском крае введут нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

Также с 30 октября в регионе могут объявить режим самоизоляции для жителей, которые по тем или иным причинам не могут пройти вакцинацию.

22 октября, 08:56
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Perm_Russia.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В Пермском крае введут нерабочие дни уже с 25 октября, они продлятся до 7 ноября. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя администрации губернатора Мария Геворгян.

"С 30 октября возможно введение обязательной самоизоляции для жителей, которые по тем или иным причинам не могут привиться", — добавила Геворгян.

При этом она отметила, что режим самоизоляции не будет распространяться на вакцинированных и граждан, переболевших коронавирусом. Также с 25 октября в регионе ограничено посещение торговых центров, ресторанов и кафе, жители смогут попасть туда только при предъявлении QR-кода.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно, и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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