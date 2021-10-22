В Пермском крае введут нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

В Пермском крае введут нерабочие дни уже с 25 октября, они продлятся до 7 ноября. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя администрации губернатора Мария Геворгян.

"С 30 октября возможно введение обязательной самоизоляции для жителей, которые по тем или иным причинам не могут привиться", — добавила Геворгян.

При этом она отметила, что режим самоизоляции не будет распространяться на вакцинированных и граждан, переболевших коронавирусом. Также с 25 октября в регионе ограничено посещение торговых центров, ресторанов и кафе, жители смогут попасть туда только при предъявлении QR-кода.