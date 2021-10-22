Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам третьего тура группового турнира еврокубков. На счету наших клубов 31,682 балла.

На этой неделе все представители России в еврокубках потерпели поражения на своём поле. Петербургский "Зенит" уступил туринскому "Ювентусу" (0:1) в Лиге чемпионов, а столичные "Спартак" и "Локомотив" в Лиге Европы проиграли соответственно английскому "Лестеру" (3:4) и стамбульскому "Галатасараю" (0:1).

Находящаяся на 11-й позиции Украина сократила отставание от России после победы луганской "Зари" над софийским ЦСКА (1:0) в Лиге конференций до 0,682 балла. В её активе стало 31,000 очка.