Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Из-за поражений "Зенита", "Спартака" и "Локомотива" преимущество наших клубов сократилось до 0,682 балла.
Фото © ФК "Локомотив"
Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам третьего тура группового турнира еврокубков. На счету наших клубов 31,682 балла.
На этой неделе все представители России в еврокубках потерпели поражения на своём поле. Петербургский "Зенит" уступил туринскому "Ювентусу" (0:1) в Лиге чемпионов, а столичные "Спартак" и "Локомотив" в Лиге Европы проиграли соответственно английскому "Лестеру" (3:4) и стамбульскому "Галатасараю" (0:1).
Находящаяся на 11-й позиции Украина сократила отставание от России после победы луганской "Зари" над софийским ЦСКА (1:0) в Лиге конференций до 0,682 балла. В её активе стало 31,000 очка.
Девятой в таблице коэффициентов УЕФА идёт Шотландия (32,100), опередившая Россию на этой неделе. Благодаря победе "Рейнджерс" над датским "Брондбю" (2:0) в Лиге Европы отрыв от россиян ещё увеличился.
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