Число погибших при взрыве цеха под Рязанью увеличилось до 16
Из 17 рабочих, находящихся в тот момент на предприятии, выжил только один. В тяжёлом состоянии его отправили в областную больницу.
Место взрыва цеха под Рязанью. Видео © LIFE
В результате взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области погибло 16 человек. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"По предварительным данным на 11:30 мск, в результате инцидента погибло 16 человек. В настоящее время проводится медицинская эвакуация пострадавшего в инциденте в Рязанской области в областную больницу. У него ожоги 80% поверхности кожи, состояние оценивается как тяжёлое", — рассказал Кузнецов.
Напомним, сигнал о происшествии поступил в 8:22, а в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл в тот момент, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников. Ранее Лайф публиковал список погибших.
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