Инспектор ГИБДД снялся в роли куклы-убийцы в видео по мотивам "Игры в кальмара"

Красноярская ГИБДД сняла ролик по мотивам "Игры в кальмара". Видео © VK / ГИБДД24

УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю сняло ролик по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара", в котором инспектор выступил в образе куклы-убийцы. Правда, страж порядка был менее грозен и наказывал провинившихся только штрафом.

"ГИБДД предупреждает: никаких игр на проезжей части! Даже в "красный свет — зелёный свет"! Особенно в "красный свет — зелёный свет"! Инспектор всё видит", — подписало управление ролик.

В ГИБДД рассказали, что реакция на креативную пародию оказалась достаточно положительной. По словам сотрудников отделения, ролик "вызвал улыбку и понимание профилактического посыла". Там также отметили, что сняли видео за 10 минут.

"Это придумали в отделении пропаганды ГИБДД достаточно креативные люди. Сотрудники буквально на обед вышли и сняли такой ролик, заняло это максимум минут 10", — пишет телеграм-канал "Подъём" со ссылкой на региональный главк МВД РФ.