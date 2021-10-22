Инспектор ГИБДД снялся в роли куклы-убийцы в видео по мотивам "Игры в кальмара"
Сотрудники создали ролик в перерыве на обед, а в Сети на этот креатив отреагировали весьма позитивно.
Красноярская ГИБДД сняла ролик по мотивам "Игры в кальмара". Видео © VK / ГИБДД24
УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю сняло ролик по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара", в котором инспектор выступил в образе куклы-убийцы. Правда, страж порядка был менее грозен и наказывал провинившихся только штрафом.
"ГИБДД предупреждает: никаких игр на проезжей части! Даже в "красный свет — зелёный свет"! Особенно в "красный свет — зелёный свет"! Инспектор всё видит", — подписало управление ролик.
В ГИБДД рассказали, что реакция на креативную пародию оказалась достаточно положительной. По словам сотрудников отделения, ролик "вызвал улыбку и понимание профилактического посыла". Там также отметили, что сняли видео за 10 минут.
"Это придумали в отделении пропаганды ГИБДД достаточно креативные люди. Сотрудники буквально на обед вышли и сняли такой ролик, заняло это максимум минут 10", — пишет телеграм-канал "Подъём" со ссылкой на региональный главк МВД РФ.
Сегодня сериал "Игра в кальмара" является одним из самых популярных и обсуждаемых на площадке Netflix за всё время её существования. Ранее якутский дизайнер создал российскую версию сериала, и его похвалил актёр сериала. Позднее автор видео признался, что реакция актёра его поразила — южнокореец Хо Сотхэ оказался большим поклонником России и даже немного говорит по-русски.
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