Курсы доллара и евро обновили минимум с лета 2020 года
Стоимость валют пошла вниз после того, как Центробанк РФ увеличил ключевую ставку до 7,5%.
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Курс евро опустился ниже 82 рублей, такие показатели последний раз были зафиксированы 22 июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Также в ходе торгов на 13:30 мск стоимость доллара упала ниже 70 рублей, это самая низкая цена с июня 2020 года. Курс валют пошёл вниз после того, как Центробанк увеличил ключевую ставку до 7,5%. После публикации доллар снижался на 1,8%, до 69,815 рубля, евро — до 81,2825 рубля (-1,66%).
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Ранее Лайф писал, что рубль оказался единственной валютой, выросшей к доллару за последнее время. Однако финансисты предупреждают, что нефтяной фактор и повышение ключевой ставки ЦБ РФ могут сказаться на колебаниях курса российской валюты в ближайшее время.
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