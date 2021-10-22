Курсы доллара и евро обновили минимум с лета 2020 года

Курс евро опустился ниже 82 рублей, такие показатели последний раз были зафиксированы 22 июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Также в ходе торгов на 13:30 мск стоимость доллара упала ниже 70 рублей, это самая низкая цена с июня 2020 года. Курс валют пошёл вниз после того, как Центробанк увеличил ключевую ставку до 7,5%. После публикации доллар снижался на 1,8%, до 69,815 рубля, евро — до 81,2825 рубля (-1,66%).