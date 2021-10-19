К 1 ноября на валютном рынке наступит переломный момент: Какой многомесячный минимум может обновить курс доллара и почему В середине октября курс рубля поставил значимый рекорд. На рынке назревает непростой момент. Почему к 1 ноября иностранная валюта может опуститься на новый минимум и что это значит для рубля? 18 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Почему курс рубля заметно укрепился

Курс доллара начал уверенно снижаться ещё с середины июля. В октябре этот процесс ускорился. К середине месяца курс доллара опустился ниже 71 рубля. Это произошло впервые с июля 2020 года. Многие экономисты считают, что на этом уровне курс рубля не остановится. Переломный момент на валютном рынке ожидается ближе к 1 ноября.

— Если посмотреть, что происходит на сырьевых рынках, то ответ на вопрос, почему укрепился курс рубля, очевиден. Российская валюта реагирует на высокие цены на газ и металлы. Это фактор, который, в отличие от рекордных цен на нефть, не компенсируется бюджетным правилом. Кроме того, рублю продолжают помогать низкие макроэкономические риски России. Они обусловлены высоким уровнем резервов, низким дефицитом бюджета и госдолгом, а также жёстким подходом Центробанка к монетарной политике. Благодаря этому, если ситуация в мировой экономике начнёт развиваться по неблагоприятному сценарию, давление на рубль будет ниже, — рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Какой минимум может обновить курс доллара к 1 ноября

Владимир Брагин отметил, что сейчас реальный эффективный курс рубля близок к своим пяти- и десятилетним средним значениям. При этом в благоприятных условиях ничто не мешает ему укрепляться и дальше.

— Единственное препятствие для существенного роста рубля сейчас в том, что ни для Центробанка, ни для бюджета сильно крепкий рубль сейчас невыгоден. Это источник повышенных валютных рисков в будущем. Поэтому чем ближе к 70, тем больше вероятность начала словесных интервенций. А за ними, возможно, последуют и другие меры. Если уровень 68–70 рублей за доллар выглядит вполне достижимым, то вот ниже — для меня большой вопрос, — объяснил Владимир Брагин.

С точки зрения технического анализа ближайшая поддержка для доллара находится на уровне 68 рублей. Именно это значение может стать нижним барьером для курса доллара до 1 ноября. Такой прогноз делает директор компании "Единый брокер" Артём Арзамасцев.

Тем не менее укрепление рубля идёт достаточно плавно, и экономист не ожидает резкого движения курса к новой отметке. Вполне возможно, что после сильного укрепления будет некоторая пауза, как уже было раньше. Однако повышение рубля является сейчас среднесрочным трендом. И пока нет признаков его завершения.

Более того, Артём Арзамасцев считает, что тенденция на укрепление российской валюты продолжится и дальше. Способствуют этому и ожидания дальнейшего роста ключевой ставки в совокупности с рекордными за несколько лет ценами на энергоносители.

— Повлиять на эту ситуацию может как коррекция цен на рынке энергоносителей, так и возможная пауза в ужесточении денежно-кредитной политики в России. Могут влиять и другие факторы. Например, такие как возможное сдерживание слишком сильного укрепления национальной валюты со стороны Центробанка, — добавил Артём Арзамасцев.

Что касается ситуации с курсом евро к рублю, то тут картина аналогичная. В апреле валюта была на максимуме и стоила в районе 92,5 рубля. Затем началось затяжное падение. Артём Арзамасцев считает, что в качестве некоторой стратегической нижней границы можно рассматривать майский минимум 2020 года, когда курс евро падал чуть ниже 77 рублей. Но, как и с долларом, экономист не ждёт, что курс евро окажется на этих значениях в ближайшее время.

— По нашим оценкам, до конца октября курс рубля к доллару может двигаться в диапазоне 70,5–72,5, к евро — 81,5–83,5. Гипотетически (с учётом ценового роста нефти, а также приближающегося налогового периода) не исключены локальные "проколы" отметки 70, но вероятность закрепления курса на этом уровне крайне невелика, — считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

С одной стороны, у рубля сейчас есть очевидные факторы поддержки. Это дорожающее сырьё, достаточно благоприятная геополитическая обстановка, продолжающийся цикл повышения ключевой ставки, сильные показатели счёта текущих операций. На другой чаше весов — вероятность охлаждения общих риск-аппетитов на фоне замедления китайской экономики и перспективы скорого начала сворачивания стимулов в США. Об этом ФРС с большой вероятностью объявит по итогам заседания 3 ноября.

— Кроме того, чрезмерный рост цен на энергоносители и другое сырьё способен провоцировать дальнейшее развитие проинфляционных рисков и замедлить темпы роста мировой экономики. Это плохо в первую очередь для развивающихся рынков и их активов, к которым относится и рубль. Также отметим сохраняющиеся риски крупных банкротств в строительном секторе КНР и давление со стороны пандемии CoViD-19, — уточнил Александр Бахтин.

Какие факторы могут помешать укреплению рубля

Впрочем, не все экономисты считают вероятным укрепление рубля. Негативных факторов на рынке тоже немало. На них сделал акцент руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

— Рубль начал укрепляться благодаря высоким ценам на энергоносители и росту мировых рынков капитала. Но, опять же, даже учитывая эти факторы, можно говорить, что сейчас цена российской валюты завышена. Учитывая обстоятельства, справедливый курс сейчас на уровне 72–74 рублей. Но мы видим совершенно другую картину. Это больше похоже на краткосрочные спекуляции, которые уже совсем скоро будут исчерпаны. Тогда доллар должен вновь пересечь отметку 72 рубля, а к Новому году возможно его укрепление до 74 рублей за доллар, — полагает Сергей Григорян.

Более того, по его мнению, не стоит сбрасывать со счетов обстановку с пандемией коронавируса. Ситуация в России в этом отношении становится всё более напряжённой. Если она продолжит ухудшаться, это, несомненно, приведёт к ослаблению курса национальной валюты. Чем хуже будет положение, тем ниже упадёт рубль.

— Тем не менее я не думаю, что даже в худшем случае курс доллара выйдет за пределы 76 рублей. Такой прогноз возможен, если предположить очередные локдауны. Но я думаю, что их уже не будет. Прошло достаточно времени, и бизнес научился работать в условиях пандемии, — добавил Сергей Григорян.

Авторы Нина Важдаева