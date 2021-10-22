ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%
Не исключено, что до конца года будет ещё одно повышение. Следующее заседание совета директоров по этому вопросу состоится в середине декабря.
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Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд. В этот раз сразу на 0,75 п.п. — до 7,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора. Кроме того, по данным Центробанка, инфляция складывается значительно выше прогноза, по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. В этих условиях регулятор допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.
"Решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — указывает регулятор.
К слову, следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.
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Напомним, начиная с марта 2021 года Центробанк постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля сразу на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а 10 сентября она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. При этом в регуляторе снова отметили, что во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня.
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