ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд. В этот раз сразу на 0,75 п.п. — до 7,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора. Кроме того, по данным Центробанка, инфляция складывается значительно выше прогноза, по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. В этих условиях регулятор допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — указывает регулятор.

К слову, следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.