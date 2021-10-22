Лайф публикует видео с моментом взрыва цеха под Рязанью
В здании в момент ЧП находилось 17 работников, 16 из них погибли, один госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела.
Момент взрыва цеха в Рязанской области. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом взрыва цеха на территории завода "Эластик" в Рязанской области. На кадрах запечатлены яркая вспышка и дым.
По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников, 16 из них погибли, один госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела. Лайф публиковал список погибших.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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