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Лайф публикует видео с моментом взрыва цеха под Рязанью

В здании в момент ЧП находилось 17 работников, 16 из них погибли, один госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела.

22 октября, 10:18

Момент взрыва цеха в Рязанской области. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом взрыва цеха на территории завода "Эластик" в Рязанской области. На кадрах запечатлены яркая вспышка и дым.

Появилось первое видео с места смертоносного взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Появилось первое видео с места смертоносного взрыва на пороховом заводе под Рязанью

По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников, 16 из них погибли, один госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела. Лайф публиковал список погибших.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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