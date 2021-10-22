Песков заявил, что борьба с суррогатным алкоголем ведётся и без дополнительных поручений

Все ответственные ведомства разбираются в ситуации с массовым отравлением суррогатным алкоголем в ряде регионов РФ, дополнительных поручений не требуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это (производство и продажа суррогатного алкоголя. — Прим. Лайфа) — просто преступность... Все ведомства занимаются (борьбой с распространением опасного спиртного. — Прим. Лайфа)", — отметил представитель Кремля.