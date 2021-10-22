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Песков заявил, что борьба с суррогатным алкоголем ведётся и без дополнительных поручений

Волна смертельных отравлений началась в октябре с Оренбуржья. Позже массовое отравление метанолом произошло в Свердловской области.

22 октября, 10:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Все ответственные ведомства разбираются в ситуации с массовым отравлением суррогатным алкоголем в ряде регионов РФ, дополнительных поручений не требуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это (производство и продажа суррогатного алкоголя. — Прим. Лайфа) — просто преступность... Все ведомства занимаются (борьбой с распространением опасного спиртного. — Прим. Лайфа)", — отметил представитель Кремля.

По его словам, правоохранительные органы занимаются выявлением преступников, которые производят такой алкоголь, а медицинские службы оказывают помощь пострадавшим гражданам.

Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области, есть погибшие

Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области, есть погибшие

Как уже сообщал Лайф, волна смертельных отравлений суррогатом началась в октябре с Оренбуржья. По последним данным, жертвами опасного алкоголя стали 35 человек. По делу задержано десять фигурантов. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного напитка. Позже массовое отравление метанолом произошло в Свердловской области — там погибло 24 человека. После случившегося прокуратура потребовала от полиции провести проверку рынков города. Арестованы трое фигурантов дела.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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