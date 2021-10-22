НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Режиссёр, которого во время съёмок ранил Алек Болдуин, выписан из больницы

Коллега Джоэла Соузы по фильму опровергла сообщения о его критическом состоянии.

22 октября, 10:03
<p>Фото © <a href="https://www.imdb.com/name/nm3522996/mediaviewer/rm1792502016/?context=default" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IMDb</a> / Joel Souza</p>

Фото © IMDb / Joel Souza

Режиссёр Джоэл Соуза, получивший огнестрельное ранение в результате несчастного случая на съёмках фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином, был выписан из больницы. Об этом сообщила его коллега по съёмочной площадке Фрэнсис Фишер.

"Нашего режиссёра Джоэла Соузу выписали из больницы", — сообщила актриса в Twitter.

Фишер опровергла сообщения о том, что Соуза тяжело ранен и находится в реанимации. Она также попросила не верить подобной информации и не распространять слухи о критическом состоянии режиссёра.

Склонился в ужасе: Появились первые фото Алека Болдуина после того, как он застрелил оператора

Склонился в ужасе: Появились первые фото Алека Болдуина после того, как он застрелил оператора

Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины, оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1