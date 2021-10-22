Режиссёр, которого во время съёмок ранил Алек Болдуин, выписан из больницы
Коллега Джоэла Соузы по фильму опровергла сообщения о его критическом состоянии.
Фото © IMDb / Joel Souza
Режиссёр Джоэл Соуза, получивший огнестрельное ранение в результате несчастного случая на съёмках фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином, был выписан из больницы. Об этом сообщила его коллега по съёмочной площадке Фрэнсис Фишер.
"Нашего режиссёра Джоэла Соузу выписали из больницы", — сообщила актриса в Twitter.
Фишер опровергла сообщения о том, что Соуза тяжело ранен и находится в реанимации. Она также попросила не верить подобной информации и не распространять слухи о критическом состоянии режиссёра.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины, оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора.
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