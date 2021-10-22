Режиссёр, которого во время съёмок ранил Алек Болдуин, выписан из больницы

Режиссёр Джоэл Соуза, получивший огнестрельное ранение в результате несчастного случая на съёмках фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином, был выписан из больницы. Об этом сообщила его коллега по съёмочной площадке Фрэнсис Фишер.

Фишер опровергла сообщения о том, что Соуза тяжело ранен и находится в реанимации. Она также попросила не верить подобной информации и не распространять слухи о критическом состоянии режиссёра.