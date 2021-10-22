В Кремле надеются, что вынужденный режим нерабочих дней прервёт цепочку заражений

В Кремле рассчитывают, что объявленный в стране режим нерабочих дней позволит прервать цепочки распространения коронавируса. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что ситуация с заражением в стране "крайне непростая".

"Мы видим заключения экспертов о том, что как раз запланированный где-то на семь, где-то на восемь, на девять дней режим нерабочих дней <…> станет возможностью для того, чтобы прервать цепочки заражения", — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о показателях эффективности вводимых мер для борьбы с ковидом, Песков отметил, что здесь не существует "каких-то однозначных цифр".