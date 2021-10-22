В Кремле надеются, что вынужденный режим нерабочих дней прервёт цепочку заражений
Отвечая на вопрос о показателях эффективности вводимых мер для борьбы с коронавирусом, Дмитрий Песков отметил, что здесь не существует "каких-то однозначных цифр".
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
В Кремле рассчитывают, что объявленный в стране режим нерабочих дней позволит прервать цепочки распространения коронавируса. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что ситуация с заражением в стране "крайне непростая".
"Мы видим заключения экспертов о том, что как раз запланированный где-то на семь, где-то на восемь, на девять дней режим нерабочих дней <…> станет возможностью для того, чтобы прервать цепочки заражения", — отметил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о показателях эффективности вводимых мер для борьбы с ковидом, Песков отметил, что здесь не существует "каких-то однозначных цифр".
"Но с учётом какого-то количества дней, конечно, принимаются решения, судя по динамике прироста больных, которые ложатся в больницы, для которых требуются койко-места", — проинформировал он.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. Так поступил, например, столичный мэр Сергей Собянин, объявивший нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период в городе закрываются все предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Вслед за столицей такие жёсткие ограничения ввели и в Подмосковье.
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