Кремль убедился в правильности решения о прекращении диалога с НАТО
Таким образом Песков отреагировал на планы блока признать РФ "наибольшей угрозой XXI века".
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Новая оборонительная стратегия Североатлантического альянса, направленная на сдерживание России, подтверждает правильность принятого Москвой решения о прекращении диалога с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее, в отношении прекращения официального диалога. Он просто не нужен, диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает", — сказал журналистам представитель Кремля.
По данным СМИ, главы оборонных ведомств стран НАТО планируют на встрече в Брюсселе 22 октября утвердить новый план противодействия теоретическому нападению России сразу по нескольким направлениям. Документом, как сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, альянс намерен признать РФ "как наибольшую угрозу XXI века".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны. При этом генсек НАТО назвал отношения с Россией наихудшими со времён холодной войны.
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