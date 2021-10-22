Кремль убедился в правильности решения о прекращении диалога с НАТО

Новая оборонительная стратегия Североатлантического альянса, направленная на сдерживание России, подтверждает правильность принятого Москвой решения о прекращении диалога с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее, в отношении прекращения официального диалога. Он просто не нужен, диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает", — сказал журналистам представитель Кремля.