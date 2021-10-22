В Кремле опровергли практику "коврового" объявления иноагентами

В России не практикуют "ковровых" признаний граждан и СМИ иностранными агентами, и любое такое решение можно оспорить через суд. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никаких ковровых объявлений нет. Существует судебный вариант оспорить это решение", — уточнил он.

Ранее президент Владимир Путин на форуме "Валдай" пообещал главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, что размытые критерии в законе об иноагентах будут анализироваться, и согласился с тем, что злоупотреблений быть не должно. Но "деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены", уточнил глава государства.

А на днях Минюст включил в список иноагентов ООО "Москоу диджитал медиа"* и АО "РС-Балт"*. Теперь при публикации материалов они обязаны маркировать их соответствующим образом.