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В Кремле опровергли практику "коврового" объявления иноагентами

Дмитрий Песков напомнил, что существует судебный вариант оспорить такое решение.

22 октября, 09:49

Фото © Kremlin.ru

В России не практикуют "ковровых" признаний граждан и СМИ иностранными агентами, и любое такое решение можно оспорить через суд. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никаких ковровых объявлений нет. Существует судебный вариант оспорить это решение", — уточнил он.

"Надо его совершенствовать": Путин пообещал проанализировать закон об иноагентах

"Надо его совершенствовать": Путин пообещал проанализировать закон об иноагентах

Ранее президент Владимир Путин на форуме "Валдай" пообещал главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, что размытые критерии в законе об иноагентах будут анализироваться, и согласился с тем, что злоупотреблений быть не должно. Но "деньги, полученные из-за бугра, должны быть окрашены", уточнил глава государства.

А на днях Минюст включил в список иноагентов ООО "Москоу диджитал медиа"* и АО "РС-Балт"*. Теперь при публикации материалов они обязаны маркировать их соответствующим образом.

* Организации внесены в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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