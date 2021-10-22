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Добровинский вступился за Алека Болдуина, застрелившего оператора-украинку на съёмках

Собеседник Лайфа убеждён, что в первую очередь нужно выяснить, где и каким образом было куплено оружие.

22 октября, 09:45
<p>Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © <a href="http://www.santafenewmexican.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Santa Fe New Mexican</a></p>

Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © Santa Fe New Mexican

Наказание за убийство женщины-оператора на съёмках фильма "Ржавчина" и ранение режиссёра должен понести виновный, и это не актёр Алек Болдуин. Об этом заявил Лайфу звёздный адвокат Александр Добровинский.

"Здесь вина не на актёре, а скорее на ответственном за реквизит. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить, кто дал Алеку Болдуину это оружие, где оно было куплено и каким образом. Обычно такими расследованиями занимаются страховые компании", пояснил Добровинский.

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Напомним, ранее во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты.

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Стас Барецкий увидел руку Трампа в убийстве оператора-украинки Алеком Болдуином

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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