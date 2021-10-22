Добровинский вступился за Алека Болдуина, застрелившего оператора-украинку на съёмках

Наказание за убийство женщины-оператора на съёмках фильма "Ржавчина" и ранение режиссёра должен понести виновный, и это не актёр Алек Болдуин. Об этом заявил Лайфу звёздный адвокат Александр Добровинский.

"Здесь вина не на актёре, а скорее на ответственном за реквизит. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить, кто дал Алеку Болдуину это оружие, где оно было куплено и каким образом. Обычно такими расследованиями занимаются страховые компании", — пояснил Добровинский.