Добровинский вступился за Алека Болдуина, застрелившего оператора-украинку на съёмках
Собеседник Лайфа убеждён, что в первую очередь нужно выяснить, где и каким образом было куплено оружие.
Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © Santa Fe New Mexican
Наказание за убийство женщины-оператора на съёмках фильма "Ржавчина" и ранение режиссёра должен понести виновный, и это не актёр Алек Болдуин. Об этом заявил Лайфу звёздный адвокат Александр Добровинский.
"Здесь вина не на актёре, а скорее на ответственном за реквизит. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить, кто дал Алеку Болдуину это оружие, где оно было куплено и каким образом. Обычно такими расследованиями занимаются страховые компании", — пояснил Добровинский.
Напомним, ранее во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты.
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