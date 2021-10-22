Россияне рассказали, на что отвлекаются на работе и сколько часов тратят на прокрастинацию
Оказалось, что каждый пятый делает паузу из-за перекура, а часть сотрудников норовит зависнуть в соцсетях и просмотре новостей.
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Небольшие перерывы в течение рабочего дня повышают продуктивность для 20% россиян. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса Работа.ру и AliExpress, которые оказались в распоряжении Лайфа.
Больше половины опрошенных россиян (53%) отвлекаются во время рабочего дня, а 47% всегда сосредоточены исключительно на своих должностных обязанностях. При том, чаще всего респонденты отвлекаются на личные звонки и переписки, а ещё на общение с коллегами. Каждый пятый делает паузу из-за перекура, а часть сотрудников норовит зависнуть в соцсетях и просмотре новостей. 10% респондентов проходят онлайн-обучение в рабочее время, 7% думают, что работа — наиболее подходящее место для планирования выходных или отпуска. Небольшая часть "сотрудников года" смотрит фильмы, играет и шопится онлайн.
Время — деньги, а вот 3% тратят на прокрастинацию аж от 3 до 5 часов служебного тайминга. Более 5 часов в день отвлекаются от рабочих задач 4% опрошенных, а каждый седьмой — от 1 до 3 часов за смену. Каждый третий занимается посторонними делами от 30 минут до 1 часа, 45% респондентов тратят на нерабочие задачи менее 30 минут в день. Некоторые респонденты рассказали, что из-за прокрастинации приходится даже задерживаться на работе, чтобы завершить задачи, а вот у 63% респондентов перекуры и паузы никак не отражаются на графике.
Более половины опрошенных рассказали, что влияние прокрастинации зависит от актуальных задач. Каждый пятый работник лучше придумывает новые идеи, если делает перерыв на нерабочие дела, а некоторые отметили, что продуктивнее работают в сжатые сроки. Однако есть и те, для кого такие паузы — зло, так как они не могут сконцентрироваться на работе и не успевают выполнять важные задачи.
Кстати, по словам экспертов, электронные товары от российских продавцов стали покупать гораздо чаще, в особенности подписки на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры. Кроме того, в 2,9 раза выросли продажи товаров для массажа и релаксации. Аналитики связывают это с накопившимися напряжением из-за удалёнки. Отдельной популярностью пользуются товары для удобной работы за компьютером. Так, спрос на компьютерные аксессуары вырос в 1,2 раза по сравнению с прошлым месяцем, популярностью пользуются и товары для организации рабочего времени, эффективного тайм-менеджмента и визуализации целей.
Ранее Лайф рассказывал, какую работу предпочитают россияне старше 45 лет.
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