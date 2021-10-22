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Россияне рассказали, на что отвлекаются на работе и сколько часов тратят на прокрастинацию

Оказалось, что каждый пятый делает паузу из-за перекура, а часть сотрудников норовит зависнуть в соцсетях и просмотре новостей.

22 октября, 09:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Небольшие перерывы в течение рабочего дня повышают продуктивность для 20% россиян. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса Работа.ру и AliExpress, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Больше половины опрошенных россиян (53%) отвлекаются во время рабочего дня, а 47% всегда сосредоточены исключительно на своих должностных обязанностях. При том, чаще всего респонденты отвлекаются на личные звонки и переписки, а ещё на общение с коллегами. Каждый пятый делает паузу из-за перекура, а часть сотрудников норовит зависнуть в соцсетях и просмотре новостей. 10% респондентов проходят онлайн-обучение в рабочее время, 7% думают, что работа — наиболее подходящее место для планирования выходных или отпуска. Небольшая часть "сотрудников года" смотрит фильмы, играет и шопится онлайн.

Время — деньги, а вот 3% тратят на прокрастинацию аж от 3 до 5 часов служебного тайминга. Более 5 часов в день отвлекаются от рабочих задач 4% опрошенных, а каждый седьмой — от 1 до 3 часов за смену. Каждый третий занимается посторонними делами от 30 минут до 1 часа, 45% респондентов тратят на нерабочие задачи менее 30 минут в день. Некоторые респонденты рассказали, что из-за прокрастинации приходится даже задерживаться на работе, чтобы завершить задачи, а вот у 63% респондентов перекуры и паузы никак не отражаются на графике.

Россиянам объяснили, как отстоять свою зарплату за нерабочие дни

Россиянам объяснили, как отстоять свою зарплату за нерабочие дни

Более половины опрошенных рассказали, что влияние прокрастинации зависит от актуальных задач. Каждый пятый работник лучше придумывает новые идеи, если делает перерыв на нерабочие дела, а некоторые отметили, что продуктивнее работают в сжатые сроки. Однако есть и те, для кого такие паузы — зло, так как они не могут сконцентрироваться на работе и не успевают выполнять важные задачи.

Кстати, по словам экспертов, электронные товары от российских продавцов стали покупать гораздо чаще, в особенности подписки на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры. Кроме того, в 2,9 раза выросли продажи товаров для массажа и релаксации. Аналитики связывают это с накопившимися напряжением из-за удалёнки. Отдельной популярностью пользуются товары для удобной работы за компьютером. Так, спрос на компьютерные аксессуары вырос в 1,2 раза по сравнению с прошлым месяцем, популярностью пользуются и товары для организации рабочего времени, эффективного тайм-менеджмента и визуализации целей.

Ранее Лайф рассказывал, какую работу предпочитают россияне старше 45 лет.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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