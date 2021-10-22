Летящий из Москвы в Казань пассажирский самолёт подал сигнал тревоги
В настоящее время устанавливается причина инцидента, что произошло на борту, неизвестно.
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Самолёт, следующий рейсом из Москвы в Казань, подал сигнал тревоги сразу после взлёта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы, лайнер продолжает набирать высоту.
"Пассажирский самолёт из Москвы в Казань подал сигнал тревоги после вылета из Домодедово. Причина устанавливается", — сообщил источник в авиаслужбе.
Согласно данным сервиса Flightradar24 Airbus S7, вылетевший из аэропорта Домодедово самолёт в настоящее время подлетает к Казани.
Ранее летевший из Москвы в Белгород SSJ-100 подал сигнал тревоги и вернулся в Шереметьево. По предварительным данным, причиной возврата стал отказ датчика системы управления.
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