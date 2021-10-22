Летящий из Москвы в Казань пассажирский самолёт подал сигнал тревоги

Самолёт, следующий рейсом из Москвы в Казань, подал сигнал тревоги сразу после взлёта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы, лайнер продолжает набирать высоту.

"Пассажирский самолёт из Москвы в Казань подал сигнал тревоги после вылета из Домодедово. Причина устанавливается", — сообщил источник в авиаслужбе.

Согласно данным сервиса Flightradar24 Airbus S7, вылетевший из аэропорта Домодедово самолёт в настоящее время подлетает к Казани.