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Летящий из Москвы в Казань пассажирский самолёт подал сигнал тревоги

В настоящее время устанавливается причина инцидента, что произошло на борту, неизвестно.

22 октября, 09:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самолёт, следующий рейсом из Москвы в Казань, подал сигнал тревоги сразу после взлёта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы, лайнер продолжает набирать высоту.

"Пассажирский самолёт из Москвы в Казань подал сигнал тревоги после вылета из Домодедово. Причина устанавливается", — сообщил источник в авиаслужбе.

Согласно данным сервиса Flightradar24 Airbus S7, вылетевший из аэропорта Домодедово самолёт в настоящее время подлетает к Казани.

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолёт подал сигнал тревоги и начал снижение

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолёт подал сигнал тревоги и начал снижение

Ранее летевший из Москвы в Белгород SSJ-100 подал сигнал тревоги и вернулся в Шереметьево. По предварительным данным, причиной возврата стал отказ датчика системы управления.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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