В Кремле пока не планируют дополнительных мер поддержки граждан в связи с нерабочими днями
С конца октября и по 7 ноября страна уходит на вынужденные "каникулы" из-за роста заболеваемости коронавирусом.
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Российские власти пока не планируют дополнительные меры поддержки граждан из-за введения вынужденных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается", — сказал представитель Кремля.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. Так поступил, например, столичный мэр Сергей Собянин, объявивший нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период в городе закрываются все предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Вслед за столицей такие жёсткие ограничения ввели и в Подмосковье.
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