Против экс-главы фан-клуба "Спартака" завели уголовное дело после нападения на журналиста
Ранее Валентину Коршунову запретили посещать спортивные мероприятия в течение двух лет.
Скриншот из видео © Telegram / Щегол
На бывшего лидера фанатского объединения красно-белых "Фратрия" Валентина Коршунова завели уголовное дело после нападения на журналиста РБК. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"Задержан подозреваемый по уголовному делу о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Подозреваемый 1982 года рождения задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ", — говорится в сообщении СК.
Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щёголева сразу после матча "Спартак" — "Лестер" в Лиге Европы (3:4) возле выхода с VIP-трибуны стадиона "Открытие банк арена". Видео инцидента сам журналист выложил в своём телеграм-канале.
На кадрах видно, что Коршунов сначала просит журналистов не снимать его, указывая, что может за это применить к ним физическую силу. После этого подошёл к Щёголеву, который не прекращал снимать, и ударил представителя СМИ.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Коршунова меры пресечения, связанной с лишением свободы.
Ранее Лайф сообщал, что Тушинский суд Москвы оштрафовал Коршунова на пять тысяч рублей и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования за нападение на журналиста на территории стадиона "Спартака".
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