Против экс-главы фан-клуба "Спартака" завели уголовное дело после нападения на журналиста

На бывшего лидера фанатского объединения красно-белых "Фратрия" Валентина Коршунова завели уголовное дело после нападения на журналиста РБК. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Задержан подозреваемый по уголовному делу о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Подозреваемый 1982 года рождения задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ", — говорится в сообщении СК.

Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щёголева сразу после матча "Спартак" — "Лестер" в Лиге Европы (3:4) возле выхода с VIP-трибуны стадиона "Открытие банк арена". Видео инцидента сам журналист выложил в своём телеграм-канале.

На кадрах видно, что Коршунов сначала просит журналистов не снимать его, указывая, что может за это применить к ним физическую силу. После этого подошёл к Щёголеву, который не прекращал снимать, и ударил представителя СМИ.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Коршунова меры пресечения, связанной с лишением свободы.