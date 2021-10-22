Песков призвал россиян принять участие в переписи населения онлайн

"Хочу напомнить, что президент [РФ Владимир] Путин принял участие [в переписи населения] именно в электронном формате. Всё-таки электронный формат переписи в условиях такого обострения эпидемии, конечно, наиболее предпочтителен, лёгок и адекватен", — сказал он.

Он также назвал абсолютно недопустимыми единичные случаи, когда переписчики якобы заполняют данные о гражданах вместо них самих. По мнению Пескова, это подменяет суть переписи населения, поэтому является самым серьёзным поводом принять меры.

Напомним, что всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Сроки процедуры переносились уже несколько раз. Изначально она должна была пройти ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия. Учёт населения впервые пройдёт в цифровом формате. Россияне смогут заполнить электронные бланки переписи не только на себя, но и на других членов своей семьи. Процедуру можно будет осуществить самостоятельно либо с помощью сотрудников в офисах МФЦ.