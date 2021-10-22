Песков ответил на вопрос о возможном ограничении въезда белорусов в Россию

Кремль не получал сигналов из оперштаба о необходимости ограничения въезда жителей Белоруссии в Россию из-за обострения ситуации с ковидом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас таких сигналов из оперативного штаба правительства мы не получали", — сообщил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что такие заключения выносит Федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора, медиков и миграционных служб. По его словам, от них таких рекомендаций к настоящему времени не поступало.