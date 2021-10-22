Песков ответил на вопрос о возможном ограничении въезда белорусов в Россию
Для принятия таких решений нужны рекомендации экспертов Роспотребнадзора, медиков, миграционных служб, уточнил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin
Кремль не получал сигналов из оперштаба о необходимости ограничения въезда жителей Белоруссии в Россию из-за обострения ситуации с ковидом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас таких сигналов из оперативного штаба правительства мы не получали", — сообщил Песков.
Представитель Кремля пояснил, что такие заключения выносит Федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора, медиков и миграционных служб. По его словам, от них таких рекомендаций к настоящему времени не поступало.
Напомним, в России четвёртый день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в России от коронавируса умерло 1064 человека, днём ранее, 21 октября, скончалось 1036 пациентов, 20 октября — 1028, а 19 октября — 1015. В связи со сложной ситуацией президент РФ Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране.
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