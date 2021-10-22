Единственный выживший при взрыве на заводе под Рязанью умер в больнице
Он был доставлен в медучреждение санавиацией, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
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Умер рабочий, который после взрыва и пожара в цехе под Рязанью был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с ожогами тела. Об этом сообщает оперативная группа Правительства Рязанской области.
"Скончался пациент, доставленный санавиацией центра медицины катастроф в областную клиническую больницу в г. Рязань. Пациент в крайне тяжёлом состоянии был доставлен с места возгорания в п. Лесной Шиловского района. Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в сообщении.
По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников. Лайф публиковал список погибших.
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