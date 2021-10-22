Россияне резко бросились скупать маски на AliExpress

Граждане РФ в последние десять дней бросились активно скупать маски на AliExpress, спрос на эти защитные средства подскочил на целых 20%. Об ажиотаже Лайфу рассказали в пресс-службе торговой площадки.

"Мы наблюдаем рост интереса к средствам индивидуальной защиты в октябре, вызванный сезонными заболеваниями и объявлением новых эпидемиологических мер. Так, за последние 10 дней спрос на защитные маски с фильтрами и одноразовые маски вырос на 20% по сравнению с прошлыми 10 днями", — уточнили в "AliExpress Россия".