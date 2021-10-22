Россияне резко бросились скупать маски на AliExpress
Особой популярностью пользуются многоразовые декоративные средства защиты.
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Граждане РФ в последние десять дней бросились активно скупать маски на AliExpress, спрос на эти защитные средства подскочил на целых 20%. Об ажиотаже Лайфу рассказали в пресс-службе торговой площадки.
"Мы наблюдаем рост интереса к средствам индивидуальной защиты в октябре, вызванный сезонными заболеваниями и объявлением новых эпидемиологических мер. Так, за последние 10 дней спрос на защитные маски с фильтрами и одноразовые маски вырос на 20% по сравнению с прошлыми 10 днями", — уточнили в "AliExpress Россия".
При этом ещё большей популярностью пользуются многоразовые декоративные маски — спрос на них вырос в 2,5 раза за этот же период.
Напомним, в России четвёртый день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в России от коронавируса умерло 1064 человека, днём ранее, 21 октября, скончалось 1036 пациентов, 20 октября — 1028, а 19 октября — 1015. В связи со сложной ситуацией президент РФ Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране.
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