Психолог рассказал о сложностях нынешних "антиковидных выходных"

Вынужденные "антиковидные каникулы" уже не будут восприниматься жителями России как раньше во время первых ограничений. В прошлый раз людей переполняла эйфория, поскольку выходные воспринимались как отдых, рассказал Лайфу кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

По его словам, сейчас россияне понимают всю серьёзность положения и находятся в "подвешенном состоянии". В обществе может расти пессимизм из-за страха потерять работу, давления руководства и информации о новом дельта-штамме. Данные опасения не позволят людям нормально отдыхать, считает собеседник Лайфа.

"Это скорее будет ощущаться как некий переходный период перед ожиданием чего-то: кто-то будет решать финансовые проблемы, кто-то будет заниматься вакцинацией. Сейчас, конечно, хочется дать советы вроде "возвращайтесь к тем ценностям, на которые у вас не хватало времени", но многим сейчас не до этого. Надо решать многие другие вопросы. Постарайтесь изменить отношение к миру, если не получается изменить сейчас обстоятельства", — сказал он.