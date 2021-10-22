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Психолог рассказал о сложностях нынешних "антиковидных выходных"

По его мнению, россиянам стоит переключиться на те ценности, на которые до этого не хватало времени.

22 октября, 10:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вынужденные "антиковидные каникулы" уже не будут восприниматься жителями России как раньше во время первых ограничений. В прошлый раз людей переполняла эйфория, поскольку выходные воспринимались как отдых, рассказал Лайфу кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

По его словам, сейчас россияне понимают всю серьёзность положения и находятся в "подвешенном состоянии". В обществе может расти пессимизм из-за страха потерять работу, давления руководства и информации о новом дельта-штамме. Данные опасения не позволят людям нормально отдыхать, считает собеседник Лайфа.

"Это скорее будет ощущаться как некий переходный период перед ожиданием чего-то: кто-то будет решать финансовые проблемы, кто-то будет заниматься вакцинацией. Сейчас, конечно, хочется дать советы вроде "возвращайтесь к тем ценностям, на которые у вас не хватало времени", но многим сейчас не до этого. Надо решать многие другие вопросы. Постарайтесь изменить отношение к миру, если не получается изменить сейчас обстоятельства", — сказал он.

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Напомним, в России четвёртый день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в России от коронавируса умерло 1064 человека, днём ранее, 21 октября, скончалось 1036 пациентов, 20 октября — 1028, а 19 октября — 1015. В связи со сложной ситуацией президент РФ Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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