"Утро началось неожиданно": В Верховной раде дверной засов разбил голову депутату
Сейчас с политиком всё хорошо, врачи скорой оказали ей медицинскую помощь, ситуация находится под контролем.
Фото © Facebook / Oleksandra Ustinova
В Верховной раде на депутата от парламентской фракции "Голос" Александру Устинову упал дверной засов и разбил ей голову. Об этом сообщила её коллега Ольга Стефанишина в "Фейсбуке". По её словам, сейчас с нардепом всё хорошо, врачи скорой оказали ей медицинскую помощь, ситуация находится под контролем.
"Когда утро в Верховной раде началось неожиданно", — иронично написала в своём аккаунте в "Фейсбуке" сама пострадавшая и опубликовала снимок, на котором видна рана от дверного засова.
Ранее во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины, оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора.
Комментариев: 0