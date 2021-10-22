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"Утро началось неожиданно": В Верховной раде дверной засов разбил голову депутату

Сейчас с политиком всё хорошо, врачи скорой оказали ей медицинскую помощь, ситуация находится под контролем.

22 октября, 10:38
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ustinova.alexandra" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oleksandra Ustinova</a></p>

Фото © Facebook / Oleksandra Ustinova

В Верховной раде на депутата от парламентской фракции "Голос" Александру Устинову упал дверной засов и разбил ей голову. Об этом сообщила её коллега Ольга Стефанишина в "Фейсбуке". По её словам, сейчас с нардепом всё хорошо, врачи скорой оказали ей медицинскую помощь, ситуация находится под контролем.

"Когда утро в Верховной раде началось неожиданно", — иронично написала в своём аккаунте в "Фейсбуке" сама пострадавшая и опубликовала снимок, на котором видна рана от дверного засова.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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