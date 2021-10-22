В Верховной раде на депутата от парламентской фракции "Голос" Александру Устинову упал дверной засов и разбил ей голову. Об этом сообщила её коллега Ольга Стефанишина в "Фейсбуке". По её словам, сейчас с нардепом всё хорошо, врачи скорой оказали ей медицинскую помощь, ситуация находится под контролем.