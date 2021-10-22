ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции по итогам года
При этом регулятор нацелен на возвращение годовой инфляции к 4%.
Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская
Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам года ожидается в интервале 7,4–7,9%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Инфляция складывается выше июльского прогноза Банка России. В сентябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен значимо выросли. Годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, возросла до 7,8%", — заявили в Центробанке.
При этом ЦБ нацелен на возвращение годовой инфляции к 4%. Эксперты регулятора отмечают, что на ускорение годовой инфляции влияет рост цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей.
Центробанк озадачил финансистов: Как изменение ключевой ставки отразится на курсе рубля, процентах по вкладам и кредитам
Напомним, ранее сегодня Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд — в этот раз сразу на 0,75 п.п. — до 7,5% годовых. При этом регулятор допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Комментариев: 0