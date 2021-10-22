ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции по итогам года

Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам года ожидается в интервале 7,4–7,9%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Инфляция складывается выше июльского прогноза Банка России. В сентябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен значимо выросли. Годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, возросла до 7,8%", — заявили в Центробанке.

При этом ЦБ нацелен на возвращение годовой инфляции к 4%. Эксперты регулятора отмечают, что на ускорение годовой инфляции влияет рост цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей.