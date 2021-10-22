В Воронеже девочка провалилась в открытый люк возле детской площадки

Следственное управление СКР по Воронежской области начало проверку после информации в СМИ о том, что семилетняя девочка провалилась в неогороженный люк. Всё случилось, когда малышка гуляла у дома № 130 на ул. Чапаева в городе Воронеже.

"Следователями СК будут опрошены законные представители ребёнка, жильцы близлежащих домов, представители управляющей компании, иные лица, обладающие интересующей следствие информацией, при необходимости будут назначены экспертные исследования, истребована документация, регламентирующая деятельность управляющей компании и ресурсоснабжающей организации", — говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал "Вести Воронеж", серьёзных травм девочка, к счастью, не получила. По словам местных жителей, у площадки открыты минимум два люка. На них просто лежат дощечки.