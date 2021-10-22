Кристен Стюарт ответила на призывы сыграть Джокера ради воссоединения с Паттинсоном

Актриса Кристен Стюарт отреагировала на многочисленные призывы в социальных сетях сыграть женскую версию Джокера в одном из будущих фильмов про Бэтмена, где главную роль исполняет её бывший возлюбленный и коллега по "Сумеркам" Роберт Паттинсон.

"Мне нравится энергия, стоящая за этим персонажем. Это действительно было хорошо сделано. Но давай придумаем что-нибудь другое", — ответила Кристен Стюарт в беседе с изданием Variety, отметив, что для неё идея не является сильно воодушевляющей.

Однако она ещё оставила небольшой шанс поклонникам, отметив, что её ответ не является категоричным отказом.