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Кристен Стюарт ответила на призывы сыграть Джокера ради воссоединения с Паттинсоном

Актриса заявила, что ей нравится энергия, стоящая за этим персонажем, но для неё идея не является сильно воодушевляющей.

22 октября, 13:50
<p>Фото © Getty Images / Samir Hussein, кадр из видео YouTube/ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tZeMfF45Gmc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WBRussia </a></p>

Фото © Getty Images / Samir Hussein, кадр из видео YouTube/ WBRussia

Актриса Кристен Стюарт отреагировала на многочисленные призывы в социальных сетях сыграть женскую версию Джокера в одном из будущих фильмов про Бэтмена, где главную роль исполняет её бывший возлюбленный и коллега по "Сумеркам" Роберт Паттинсон.

"Мне нравится энергия, стоящая за этим персонажем. Это действительно было хорошо сделано. Но давай придумаем что-нибудь другое", ответила Кристен Стюарт в беседе с изданием Variety, отметив, что для неё идея не является сильно воодушевляющей.

Однако она ещё оставила небольшой шанс поклонникам, отметив, что её ответ не является категоричным отказом.

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Напарник Бэтмена Робин оказался гомосексуалистом

Напомним, дебютный тизер-трейлер и детали нового фильма про Бэтмена были опубликованы в августе 2020 года. В российский прокат картина выйдет 3 марта следующего года. А недавно появился новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном на русском языке.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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