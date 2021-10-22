Кристен Стюарт ответила на призывы сыграть Джокера ради воссоединения с Паттинсоном
Актриса заявила, что ей нравится энергия, стоящая за этим персонажем, но для неё идея не является сильно воодушевляющей.
Фото © Getty Images / Samir Hussein, кадр из видео YouTube/ WBRussia
Актриса Кристен Стюарт отреагировала на многочисленные призывы в социальных сетях сыграть женскую версию Джокера в одном из будущих фильмов про Бэтмена, где главную роль исполняет её бывший возлюбленный и коллега по "Сумеркам" Роберт Паттинсон.
"Мне нравится энергия, стоящая за этим персонажем. Это действительно было хорошо сделано. Но давай придумаем что-нибудь другое", — ответила Кристен Стюарт в беседе с изданием Variety, отметив, что для неё идея не является сильно воодушевляющей.
Однако она ещё оставила небольшой шанс поклонникам, отметив, что её ответ не является категоричным отказом.
Напомним, дебютный тизер-трейлер и детали нового фильма про Бэтмена были опубликованы в августе 2020 года. В российский прокат картина выйдет 3 марта следующего года. А недавно появился новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном на русском языке.
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