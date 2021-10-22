В ФСО рассказали о повреждениях крепостной стены Кремля из-за сильного ветра
Из-за случившегося на участке от Спасской до Сенатской башни приостановили реставрационные работы.
Кадр из видео © LIFE
Ураганный ветер обрушил строительные леса с Кремля. Видео © LIFE
В Федеральной службе охраны (ФСО) подтвердили, что в результате порыва сильного ветра повреждены зубцы на стене Московского Кремля. Начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.
"На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были приостановлены", — сказал он ТАСС.
По его словам, произошло частичное обрушение строительных лесов, а также зубцов на стене.
На кадрах видно, что строительные конструкции одна за другой падают на землю. Ранее сообщалось, что после инцидента крепостная стена лишилась одного из зубцов. А в МЧС тем временем предупредили жителей столицы, что до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер с порывами 15–20 м/с.
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