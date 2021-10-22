В ФСО рассказали о повреждениях крепостной стены Кремля из-за сильного ветра

Ураганный ветер обрушил строительные леса с Кремля. Видео © LIFE

В Федеральной службе охраны (ФСО) подтвердили, что в результате порыва сильного ветра повреждены зубцы на стене Московского Кремля. Начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

"На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были приостановлены", — сказал он ТАСС.

По его словам, произошло частичное обрушение строительных лесов, а также зубцов на стене.