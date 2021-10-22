НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ФСО рассказали о повреждениях крепостной стены Кремля из-за сильного ветра

Из-за случившегося на участке от Спасской до Сенатской башни приостановили реставрационные работы.

22 октября, 13:43

Кадр из видео © LIFE

Ураганный ветер обрушил строительные леса с Кремля. Видео © LIFE

В Федеральной службе охраны (ФСО) подтвердили, что в результате порыва сильного ветра повреждены зубцы на стене Московского Кремля. Начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

"На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были приостановлены", — сказал он ТАСС.

По его словам, произошло частичное обрушение строительных лесов, а также зубцов на стене.

"Как после бомбёжки": Сильный ураган обрушился на Северные Курилы

"Как после бомбёжки": Сильный ураган обрушился на Северные Курилы

На кадрах видно, что строительные конструкции одна за другой падают на землю. Ранее сообщалось, что после инцидента крепостная стена лишилась одного из зубцов. А в МЧС тем временем предупредили жителей столицы, что до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер с порывами 15–20 м/с.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1