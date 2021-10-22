Девочка выдумала похищение и запустила охоту на "злодея в татуировках", но камеры поставили всё на свои места
Второклашка пришла домой и сказала, что некий "мужчина" взял её подругу за руку и увёл в неизвестном направлении.
Фото © LIFE
Кадры с камер наблюдения, где видно, что девочка возвращается домой одна © LIFE
В Дзержинске объявили план "Перехват" из-за "похищения" восьмилетней школьницы, которую якобы увёл в неизвестном направлен "мужчина в татуировках". Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, основанием для этого стали показания второклассницы.
Девочка вернулась домой и рассказала в деталях страшную историю. Она поведала, что возвращалась из школы домой с девочкой, которая встретилась ей по дороге, но к ним подошёл некий мужчина, взял её подружку за руку и увёл. Юная "свидетельница преступления" даже описала злодея — высокий мужчина с татуировками на руках, одетый во всё чёрное. Свою историю второклассница сдобрила деталями: якобы преступник подошёл к ним у магазина "Маслёныч", предложил прогуляться, а её подружка согласилась.
Вся правда о "похищении" выяснилась после разговора инспекторов по делам несовершеннолетних с ребёнком. Девочка призналась, что всё выдумала. Кадры с камер видеонаблюдения внесли окончательную ясность. По ним видно, что школьница возвращалась в одиночестве, никакой подружки и тем более "татуированного бандита" не было.
О том, что в Дзержинске объявили план "Перехват" сообщал телеграм-канал Ni Mash. По их данным, местная жительница якобы увидела, как мужчина в маске схватил её внучку за руку и увёл в неизвестном направлении.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Нижнего Новгорода похитил мальчика, но успел только искупать его. Полицию вызвали очевидцы. Когда сотрудники МВД приехали, то застали ребёнка расхаживающим по квартире похитителя в полотенце.
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