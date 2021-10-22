Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в 14 регионах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России. Такие данные следуют из тепловой карты, размещённой на портале "Стопкоронавирус.рф".

"Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте "Стопкоронавирус.рф", — сообщила Голикова.

Речь идёт об Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, а также Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах.