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Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в 14 регионах

Вице-премьер призвала всех, кто в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября собирается в рабочие поездки и путешествия по России, это учитывать.

22 октября, 13:25
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России. Такие данные следуют из тепловой карты, размещённой на портале "Стопкоронавирус.рф".

"Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте "Стопкоронавирус.рф", — сообщила Голикова.

Речь идёт об Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, а также Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к ковиду среди россиян, а также объявила о запуске счётчика вакцинации от коронавируса и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в России.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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