В Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа

В Молдавии с 22 октября по 20 ноября вводят режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Такое предложение правительства одобрил парламент страны.

Согласно документу, в этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям "создаст условия для оперативной закупки недостающих объёмов природного газа", в том числе "путём отступления от нормативных положений".

Как ранее заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, введение ЧП — это техническая процедура, "необходимая для обеспечения энергетической безопасности страны и выделения денег для покупки газа из альтернативных источников". По её словам, власти продолжат переговоры с "Газпромом" по новому контракту, но из-за сложного положения в энергетике будут вынуждены закупить топливо у альтернативных поставщиков.