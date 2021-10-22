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В Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что это техническая процедура, необходимая для выделения денег на покупку топлива из альтернативных источников.

22 октября, 13:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Молдавии с 22 октября по 20 ноября вводят режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Такое предложение правительства одобрил парламент страны.

Согласно документу, в этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям "создаст условия для оперативной закупки недостающих объёмов природного газа", в том числе "путём отступления от нормативных положений".

Как ранее заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, введение ЧП — это техническая процедура, "необходимая для обеспечения энергетической безопасности страны и выделения денег для покупки газа из альтернативных источников". По её словам, власти продолжат переговоры с "Газпромом" по новому контракту, но из-за сложного положения в энергетике будут вынуждены закупить топливо у альтернативных поставщиков.

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Напомним, ранее "Молдовагаз" и "Газпром" договорились продлить истёкший в сентябре контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров по долгосрочному договору. На это время Молдавия платит за топливо по рыночной цене — это около $790 за одну тысячу кубометров, однако власти рассчитывают на цену в $200–300.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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