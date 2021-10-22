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Неизвестные ограбили дом футболиста "Ювентуса" Пауло Дибалы

Самого аргентинца, восстанавливающегося после травмы, в этот момент в здании не было.

22 октября, 13:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PauDybala_JR/status/1442133433610903556/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">paudybala_jr</a></p>

Фото © Twitter / paudybala_jr

Дом нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы подвергся ограблению. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Воры разбили окно на первом этаже и проникли внутрь виллы, расположенной под Турином. Самого 27-летнего аргентинца в здании в этот момент не было. Охранник, следящий за домом, поднял тревогу. Предполагается, что добычей грабителей стала коллекция часов игрока.

Инцидент произошёл в ночь на среду, когда "Ювентус" находился в Санкт-Петербурге. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов команда победила "Зенит" со счётом 1:0.

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При этом Дибала в матче против петербургского клуба не участвовал. Из-за травмы он остался в Италии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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