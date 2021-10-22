Неизвестные ограбили дом футболиста "Ювентуса" Пауло Дибалы

Дом нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы подвергся ограблению. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Воры разбили окно на первом этаже и проникли внутрь виллы, расположенной под Турином. Самого 27-летнего аргентинца в здании в этот момент не было. Охранник, следящий за домом, поднял тревогу. Предполагается, что добычей грабителей стала коллекция часов игрока.

Инцидент произошёл в ночь на среду, когда "Ювентус" находился в Санкт-Петербурге. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов команда победила "Зенит" со счётом 1:0.