Емельяненко и Джонсон провели битву взглядов перед поединком в Москве

В Москве состоялась битва взглядов в преддверии поединка между российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

Бой пройдёт в субботу, 23 октября, на столичной "ВТБ-арене". Он состоится в рамках первого в истории турнира американского промоушена Bellator в России.

⏳ Homecoming



Will it be a W for Fedor in Russia, or can @tbeartim spoil the party?



Find out LIVE on @SHOsports, Saturday from 3pm EST/12pm (Noon) PST. #Bellator269 pic.twitter.com/sHGaYJMhlB — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 22, 2021