Емельяненко и Джонсон провели битву взглядов перед поединком в Москве
Их бой пройдёт в рамках первого в истории турнира американского промоушена Bellator в России.
Фото © Bellator
В Москве состоялась битва взглядов в преддверии поединка между российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.
Бой пройдёт в субботу, 23 октября, на столичной "ВТБ-арене". Он состоится в рамках первого в истории турнира американского промоушена Bellator в России.
⏳ Homecoming— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 22, 2021
Will it be a W for Fedor in Russia, or can @tbeartim spoil the party?
Find out LIVE on @SHOsports, Saturday from 3pm EST/12pm (Noon) PST. #Bellator269 pic.twitter.com/sHGaYJMhlB
В ходе официального взвешивания Емельяненко оказался почти на 13 килограммов легче соперника. Он показал на весах 106,9 килограмма, американец — 119,7 килограмма.
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