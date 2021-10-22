НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Емельяненко и Джонсон провели битву взглядов перед поединком в Москве

Их бой пройдёт в рамках первого в истории турнира американского промоушена Bellator в России.

22 октября, 12:26
<p>Фото © Bellator</p>

Фото © Bellator

В Москве состоялась битва взглядов в преддверии поединка между российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

Бой пройдёт в субботу, 23 октября, на столичной "ВТБ-арене". Он состоится в рамках первого в истории турнира американского промоушена Bellator в России.

В ходе официального взвешивания Емельяненко оказался почти на 13 килограммов легче соперника. Он показал на весах 106,9 килограмма, американец — 119,7 килограмма.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1