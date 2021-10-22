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У солистки "Банд'Эрос" выманили 6,5 млн, но она догадалась об обмане только через год

Певица самостоятельно отдала мошеннице крупную сумму и даже надеялась получить с этого выгоду.

22 октября, 13:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/milovidova_official/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">milovidova_official</a></p>

Фото © Instagram / milovidova_official

Мошенница обокрала 39-летнюю певицу Татьяну Миловидову, прославившуюся в качестве солистки группы "Банд'Эрос". Как сообщает kp.ru, она обещала увеличить состояние исполнительницы, но вместо этого лишила её 6,5 миллиона рублей.

По словам Миловидовой, больше двух лет назад к ней обратилась женщина, предложив взаимовыгодное сотрудничество. Доверие исполнительницы мошенница завоевала тем, что обратилась по рекомендации её близких друзей. Она предложила солистке группы "Банд'Эрос" дать 6,5 миллиона рублей в долг под залог недвижимости. За это артистке обещали проценты в размере двух миллионов рублей. Она согласилась, и стороны подписали договор.

Однако, когда прошёл год и настало время возвращать долг и проценты, женщины и след простыл. Самостоятельно отыскать её певица не смогла и обратилась за помощью в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают местонахождение мошенницы.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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