Тактаров выдвинул свою версию того, как Болдуин мог застрелить оператора

Первый российский чемпион UFC, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров выдвинул свою версию того, при каких обстоятельствах 63-летний голливудский актёр Алек Болдуин мог ранить из пистолета режиссёра и убить оператора. Инцидент произошёл на съёмках вестерна "Ржавчина" (Rust).

Спортсмен пояснил, что пистолет, из которого стреляют актёры, выхолощенный, то есть специально сделан под холостые выстрелы. Сами патроны сплющены, закрыты, ствол несквозной, в нём есть перегородки. Тактаров предположил, что трагедия могла произойти в момент съёмки кадра, когда камера делает наезд на ствол пистолета. Трагедия, по его мнению, могла произойти из-за бракованного на заводе патрона, но есть и другая версия.

"Может быть, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда [в ствол] металлические фрагменты. Это мы можем с вами только гадать. Может быть, это было непрофсоюзное кино, и там не было защиты, не было того бюджета, и отнеслись к этому выстрелу непрофессионально", — предположил он в беседе с телеканалом "Звезда".