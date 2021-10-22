Тактаров выдвинул свою версию того, как Болдуин мог застрелить оператора
Спортсмен напомнил, что актёр тренировался в его академии в Лос-Анджелесе и был дисциплинированным учеником.
Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Первый российский чемпион UFC, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров выдвинул свою версию того, при каких обстоятельствах 63-летний голливудский актёр Алек Болдуин мог ранить из пистолета режиссёра и убить оператора. Инцидент произошёл на съёмках вестерна "Ржавчина" (Rust).
Спортсмен пояснил, что пистолет, из которого стреляют актёры, выхолощенный, то есть специально сделан под холостые выстрелы. Сами патроны сплющены, закрыты, ствол несквозной, в нём есть перегородки. Тактаров предположил, что трагедия могла произойти в момент съёмки кадра, когда камера делает наезд на ствол пистолета. Трагедия, по его мнению, могла произойти из-за бракованного на заводе патрона, но есть и другая версия.
"Может быть, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда [в ствол] металлические фрагменты. Это мы можем с вами только гадать. Может быть, это было непрофсоюзное кино, и там не было защиты, не было того бюджета, и отнеслись к этому выстрелу непрофессионально", — предположил он в беседе с телеканалом "Звезда".
Кстати, Тактаров припомнил, как работал с Болдуином. Артист тренировался у него в академии в Лос-Анджелесе. По словам спортсмена, Болдуин — человек приятный, вежливый, ответственный. Он был очень дисциплинированным и не пропускал занятий.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора.
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