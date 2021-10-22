Если вы ещё думаете, как провести выходные в Москве, то самое время посетить Государственный исторический музей. Там с 22 октября открывается выставка "Крузенштерн. Вокруг света". Экспозиция посвящена 250-летию со дня рождения легендарного мореплавателя Ивана Крузенштерна, совершившего первое русское кругосветное плавание, сообщили в пресс-службе музея.

Гости культурного учреждения смогут увидеть реликвии из собрания музеев, архивов и библиотек России, Германии и Эстонии — всего около 200 экспонатов. А ещё там представлен "Атлас карт и рисунков к путешествию вокруг света в 1803–1806 годах на 16-пушечном шлюпе "Надежда" капитана И.Ф. Крузенштерна" и "Атлас Южного моря". Экспозицию сопровождает большая познавательная программа с экскурсиями, лекциями и интерактивными занятиями. Выставка продлится до 14 февраля 2022 года, её подготовка, между прочим, заняла у представителей Государственного исторического музея около трёх лет.

Детям на выставке тоже будет интересно. Музей подготовил для них интерактивную программу. На мастер-классах, которые пройдут на втором ярусе экспозиции в интерактивных зонах "Матросы" и "Офицерский состав", например, можно будет попробовать вязать морские узлы.