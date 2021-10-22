Один из погибших в цехе под Рязанью недавно отпраздновал день рождения и стал отцом
Михаил стал одной из 16 жертв трагедии на заводе "Эластик". Близкие уверяют, что ни разу не слышали от него, что производство могло быть небезопасным.
Погибший Михаил со своей возлюбленной.
Фото © Телеграм-канал RT
Один рабочий, оказавшийся в момент взрыва в цехе на территории завода "Эластик" в Рязанской области, недавно отпраздновал день рождения и стал отцом. Об этом сообщает RT со ссылкой на девушку погибшего мужчины.
"У него был день рождения 10 октября. Все с работы приходили. А сейчас я вижу все эти имена в списке. Вот он ушёл на работу, как обычно. И вот теперь вот так", — сокрушается собеседница издания Марина.
О гибели любимого мужчины она узнала от общего друга — пожарного, которого вызвали на место ЧП. Она отметила, что ранее Михаил не говорил, что на заводе небезопасно работать. Он жаловался на физическую усталость из-за тяжёлого производства, но других замечаний никогда не было. У него осталась трёхмесячная дочь.
По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников, 16 из них погибли, один госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела. Лайф публиковал список погибших.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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