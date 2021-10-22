Суд отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену-модель
В августе 2013 года Дмитрий во время потасовки свернул Юлии шею, а затем попытался сжечь тело.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал фотографу Дмитрию Лошагину в его досрочном освобождении. Видео © LIFE
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение отказать в условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который был осуждён за убийство своей жены. Также против удовлетворения ходатайства выступали представители прокуратуры и колонии.
"Суд постановил оставить ходатайство Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении без удовлетворения", — сообщили в суде по итогам заседания.
Напомним, трагедия произошла в августе 2013 года. Дмитрий ударил Юлию и во время потасовки свернул ей шею. Позже он вывез тело в лес и попытался его сжечь. В 2015 году Лошагину за убийство жены-модели дали десять лет, позднее смягчив срок заключения на два месяца. В августе 2021 года Чкаловский районный суд одобрил УДО фотографу. Но Свердловский областной суд отменил это решение.
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