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Суд отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену-модель

В августе 2013 года Дмитрий во время потасовки свернул Юлии шею, а затем попытался сжечь тело.

22 октября, 12:28

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал фотографу Дмитрию Лошагину в его досрочном освобождении. Видео © LIFE

Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение отказать в условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который был осуждён за убийство своей жены. Также против удовлетворения ходатайства выступали представители прокуратуры и колонии.

"Суд постановил оставить ходатайство Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении без удовлетворения", сообщили в суде по итогам заседания.

Суд отказал в УДО осуждённому за убийство Старовойтовой экс-депутату

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Напомним, трагедия произошла в августе 2013 года. Дмитрий ударил Юлию и во время потасовки свернул ей шею. Позже он вывез тело в лес и попытался его сжечь. В 2015 году Лошагину за убийство жены-модели дали десять лет, позднее смягчив срок заключения на два месяца. В августе 2021 года Чкаловский районный суд одобрил УДО фотографу. Но Свердловский областной суд отменил это решение.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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