Лавров пошутил о желании Киева созвать саммит "нормандской четвёрки"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможной встрече "нормандской четвёрки" по Донбассу (РФ, ФРГ, Франция, Украина) и провёл аналогию с артистами. Он отметил, что для проведения мероприятия Киеву следует приложить усилия.

"Если речь идёт о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и тем самым сказать: "Вот видите, как мы стараемся", это одно. Но даже в известном "Квартале-95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей, они разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику. Так вот публика ожидает выполнения минских договорённостей", — сказал министр журналистам.

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин во время общения с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Киева созвать новый саммит в "нормандском формате", учитывая, что Украина не выполняет прошлые договорённости.