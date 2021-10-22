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Лавров пошутил о желании Киева созвать саммит "нормандской четвёрки"

Глава МИД провёл аналогию с основанным Владимиром Зеленским "Кварталом-95".

22 октября, 12:20
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> МИД России</p>

Фото © Официальный сайт МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможной встрече "нормандской четвёрки" по Донбассу (РФ, ФРГ, Франция, Украина) и провёл аналогию с артистами. Он отметил, что для проведения мероприятия Киеву следует приложить усилия.

"Если речь идёт о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и тем самым сказать: "Вот видите, как мы стараемся", это одно. Но даже в известном "Квартале-95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей, они разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику. Так вот публика ожидает выполнения минских договорённостей", — сказал министр журналистам.

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин во время общения с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Киева созвать новый саммит в "нормандском формате", учитывая, что Украина не выполняет прошлые договорённости.

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Ранее участник "нормандской четвёрки", президент Украины Владимир Зеленский заявил о безальтернативности этого формата. По его мнению, это единственная площадка, в рамках которой можно "действительно завершить войну на востоке Украины".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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