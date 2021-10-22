Самый толстый лабрадор России превратился в "фитоняшку", скинув целых 34 килограмма

Самый толстый лабрадор России сбросил уже 34 кг. Видео © SHOT

Челябинский лабрадор по кличке Хаммер, который ещё восемь месяцев назад был очень толстым и весил 88 килограммов, сбросил целых 34 килограмма, а ещё ему наконец нашли новый дом и друзей. Теперь он живёт с йорком и двумя котами и успел облюбовать себе лежанку.

"Приехал он 88 килограммов. Собака, которая практически не могла ходить. То есть десятиминутная прогулка была для него огромным подвигом. Он доходил до края дома, лежал, отдыхал, потом шёл обратно. Прошло всего каких-то восемь месяцев, и Хаммер сбросил 34 килограмма, за это время он научился бегать, начал активно плавать", — рассказала волонтёр Екатерина Гаева телеграм-каналу SHOT, отметив, что Хаммер не в стрессе, собака довольна и счастлива.

А ведь когда-то Хаммер был признан самым толстым лабрадором России. Он родился под счастливой звездой — прошлые хозяева хотели просто усыпить упитанного пса, но ветеринары из Уфы убедили отдать его на реабилитацию в хорошие руки. Теперь лабрадор — почти "фитоняшка".