Несколько тонн селитры нашли в пороховом цехе под Рязанью, где произошёл взрыв
В результате ЧП погибло 16 рабочих, которые находились в здании, судьба ещё одного остаётся неизвестной.
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В Рязанской области в пороховом цехе, где сегодня утром произошёл взрыв, обнаружили несколько тонн селитры. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, прибывший на место происшествия.
"Несколько тонн селитры ещё есть, но в настоящее время она не представляет угрозы", — сказал он журналистам.
По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников. Лайф публиковал список погибших. Единственный человек, найденный живым после взрыва на заводе, умер в больнице. Он был доставлен в медучреждение санавиацией, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
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