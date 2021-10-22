Несколько тонн селитры нашли в пороховом цехе под Рязанью, где произошёл взрыв

В Рязанской области в пороховом цехе, где сегодня утром произошёл взрыв, обнаружили несколько тонн селитры. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, прибывший на место происшествия.

"Несколько тонн селитры ещё есть, но в настоящее время она не представляет угрозы", — сказал он журналистам.