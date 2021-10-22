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Несколько тонн селитры нашли в пороховом цехе под Рязанью, где произошёл взрыв

В результате ЧП погибло 16 рабочих, которые находились в здании, судьба ещё одного остаётся неизвестной.

22 октября, 11:56
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Рязанской области в пороховом цехе, где сегодня утром произошёл взрыв, обнаружили несколько тонн селитры. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, прибывший на место происшествия.

"Несколько тонн селитры ещё есть, но в настоящее время она не представляет угрозы", — сказал он журналистам.

Лайф публикует видео с моментом взрыва цеха под Рязанью

Лайф публикует видео с моментом взрыва цеха под Рязанью

По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников. Лайф публиковал список погибших. Единственный человек, найденный живым после взрыва на заводе, умер в больнице. Он был доставлен в медучреждение санавиацией, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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