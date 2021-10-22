Россияне смогут взять льготную ипотеку на строительство частного дома

Мишустин сообщил о расширении ипотеки и строительстве частного дома в рамках программы. Видео © Telegram / Правительство России

В связи с повышенным интересом россиян к льготной ипотеке в Правительстве России приняли решение её расширить и продлить до 1 июля 2022 года. Теперь кредит на выгодных условиях можно будет взять на строительство частных домов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишутин на заседании кабмина.

"С этого момента такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", — заявил Михаил Мишустин в опубликованном в телеграм-канале Правительства России видео.

Помимо этого, жители моногородов получили возможность приобретать по программе "Дальневосточная ипотека" квартиры по ставке не выше 7% годовых на вторичном рынке, а не только в новостройках. Это связано с тем, что в малонаселённых пунктах практически не строятся новые объекты, объяснил Мишустин.