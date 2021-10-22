СМИ узнали о массовом отравлении алкоголем со смертельным исходом в Москве

Первый случай смертельного отравления суррогатным алкоголем зафиксирован в Москве. Как сообщает "Рен-ТВ", четверо мужчин были госпитализированы 11 октября, спустя два дня один из них скончался.

По данным СМИ, компания употребляла спиртное в одном из столичных кафе, пока не известно, купили ли они алкоголь там или принесли его с собой. Сейчас правоохранители выясняют источник происхождения суррогата.