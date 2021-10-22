СМИ узнали о массовом отравлении алкоголем со смертельным исходом в Москве
По предварительным данным, причиной гибели одного из пострадавших стало токсическое действие этанола и метанола.
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Первый случай смертельного отравления суррогатным алкоголем зафиксирован в Москве. Как сообщает "Рен-ТВ", четверо мужчин были госпитализированы 11 октября, спустя два дня один из них скончался.
По данным СМИ, компания употребляла спиртное в одном из столичных кафе, пока не известно, купили ли они алкоголь там или принесли его с собой. Сейчас правоохранители выясняют источник происхождения суррогата.
Как уже сообщал Лайф, волна смертельных отравлений суррогатом началась в октябре с Оренбуржья. По последним данным, жертвами опасного алкоголя стали 35 человек. По делу задержано десять фигурантов. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного напитка. Позже массовое отравление метанолом произошло в Свердловской области — там погибло 24 человека. После случившегося прокуратура потребовала от полиции провести проверку рынков города. Арестованы трое фигурантов дела.
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