Взбесившийся в Москве лифт оказался "рецидивистом" — он уже устраивал бешеную езду пассажирам

Мужчина из упавшего в Москве лифта рассказал о том, как пережил этот момент. Видео © SHOT

Житель московской многоэтажки Константин Цехмистренко рассказал, как он, его семилетняя дочка и ещё восемь человек летели вниз в сорвавшемся лифте. Инцидент приключился в жилом доме на улице Покрышкина.

"Я самый первый зашёл в этот лифт на 24-м этаже. На пятом этаже зашёл мужчина. К тому моменту в кабине находилось пятеро взрослых и пятеро детей. Он [лифт] контролируемо проехал метр, при этом внутренняя дверь не закрылась. И лифт начал падать. Он пролетел несколько этажей. Наверное, его поймали "уловители" [устройства для торможения кабины лифта], потому что был удар достаточно сильный. Когда он остановился, тишина наступила", — рассказал он в беседе с SHOT.

Мужчина отметил, что вскоре после этого раздался сильный шум. По его версии, сверху упал трос. Он также припомнил, что в кабине с ним находились люди, которые уже падали в этом лифте три года назад. По словам Константина, ранее лифт был на ремонте и его открыли два-три дня назад.