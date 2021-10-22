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Взбесившийся в Москве лифт оказался "рецидивистом" — он уже устраивал бешеную езду пассажирам

Оказалось, что в кабине во время ЧП были люди, которые падали в нём же несколько лет назад.

22 октября, 12:24

Кадр из видео © SHOT

Мужчина из упавшего в Москве лифта рассказал о том, как пережил этот момент. Видео © SHOT

Житель московской многоэтажки Константин Цехмистренко рассказал, как он, его семилетняя дочка и ещё восемь человек летели вниз в сорвавшемся лифте. Инцидент приключился в жилом доме на улице Покрышкина.

"Я самый первый зашёл в этот лифт на 24-м этаже. На пятом этаже зашёл мужчина. К тому моменту в кабине находилось пятеро взрослых и пятеро детей. Он [лифт] контролируемо проехал метр, при этом внутренняя дверь не закрылась. И лифт начал падать. Он пролетел несколько этажей. Наверное, его поймали "уловители" [устройства для торможения кабины лифта], потому что был удар достаточно сильный. Когда он остановился, тишина наступила", — рассказал он в беседе с SHOT.

Мужчина отметил, что вскоре после этого раздался сильный шум. По его версии, сверху упал трос. Он также припомнил, что в кабине с ним находились люди, которые уже падали в этом лифте три года назад. По словам Константина, ранее лифт был на ремонте и его открыли два-три дня назад.

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Кстати, это не первое подобное происшествие за эту осень. В сентябре пассажир лифта в одной из столичных многоэтажек едва не оказался разрубленным пополам. Однако мужчина до сих пор пользуется лифтом, несмотря на то что ездить на подъёмнике ему "слегка жутковато".

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Огромное зеркало рухнуло на голову женщине в лифте ЖК в Подмосковье

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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