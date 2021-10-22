Экс-глава МВД Украины Аваков заболел коронавирусом

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом и находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Монастырь". Издание "Страна" подтверждает информацию о заражении, однако отрицает, что экс-глава МВД находится в больнице.

"Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести", — рассказал источник в его окружении.

Тем временем ситуация с ковидом на Украине остаётся сложной: за прошедшие сутки заболевание выявили у 23 785 человек, от осложнений умерли 614 пациентов — эта цифра стала максимумом с начала пандемии.