Экс-глава МВД Украины Аваков заболел коронавирусом
По одним данным, бывший министр находится в тяжёлом состоянии, по другим — он даже не госпитализирован.
Фото © ТАСС / Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом и находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Монастырь". Издание "Страна" подтверждает информацию о заражении, однако отрицает, что экс-глава МВД находится в больнице.
"Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести", — рассказал источник в его окружении.
Тем временем ситуация с ковидом на Украине остаётся сложной: за прошедшие сутки заболевание выявили у 23 785 человек, от осложнений умерли 614 пациентов — эта цифра стала максимумом с начала пандемии.
Напомним, Арсен Аваков занимал пост главы МВД Украины с 2014 по 2021 год. Этим летом он написал заявление об отставке, и Верховная рада приняла её 15 июля. Об уходе с должности Аваков высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок экс-министр подписал фразой на несуществующем языке. Сейчас украинское МВД возглавляет Денис Монастырский.
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