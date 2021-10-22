НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Раде поддержали обращение к Зеленскому о введении санкций против Roshen

Владельца компании Петра Порошенко хотят наказать за ведение бизнеса на территории РФ.

22 октября, 12:33
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Верховная рада Украины</a></p>

Фото © Facebook / Верховная рада Украины

Депутаты Верховной рады поддержали обращение члена партии "Слуга народа" Владимира Неклюдова к президенту Украины Владимиру Зеленскому о введении санкций против компании "Рошен", владельцем которой является экс-глава государства Пётр Порошенко.

По результатам голосования, 153 нардепа выступили за инициативу Неклюдова, 13 — против и 68 — воздержались. Парламентарии согласились с необходимостью введения санкций против Порошенко, поскольку он ведёт бизнес в России, то есть "финансирует бюджет" этой страны.

Протестующие шесть раз за ночь пытались штурмовать виллу Порошенко под Киевом

Протестующие шесть раз за ночь пытались штурмовать виллу Порошенко под Киевом

Ранее Лайф сообщал, что СБУ проверит Порошенко на причастность к новому делу Медведчука. Также следствие не исключает, что в коррупционных схемах могла быть замешана бывшая глава Нацбанка страны. Порошенко счёл обвинения в сговоре чёрным пиаром. Он назвал подобные заявления классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел против оппозиции.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1