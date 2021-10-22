В Раде поддержали обращение к Зеленскому о введении санкций против Roshen

Депутаты Верховной рады поддержали обращение члена партии "Слуга народа" Владимира Неклюдова к президенту Украины Владимиру Зеленскому о введении санкций против компании "Рошен", владельцем которой является экс-глава государства Пётр Порошенко.

По результатам голосования, 153 нардепа выступили за инициативу Неклюдова, 13 — против и 68 — воздержались. Парламентарии согласились с необходимостью введения санкций против Порошенко, поскольку он ведёт бизнес в России, то есть "финансирует бюджет" этой страны.