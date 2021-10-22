В Швеции застрелили 19-летнего рэпера, пережившего похищение и изнасилование мигрантами

Нильс Гронберг считался одним из самых известных скандинавских молодых исполнителей. Он пел на шведском языке, а основным мотивом его творчества была "преступная жизнь".

В Швеции убит один из самых популярных рэп-исполнителей страны — 19-летний Нильс Гронберг, выступавший под псевдонимом Einar (Эйнар). По данным AFP, в юного рэпера выстрелили несколько раз вечером в четверг, когда он стоял у жилого дома в элитном районе Стокгольма. Прибывшие на вызов очевидцев медики оказали Гронбергу первую помощь, но он скончался на месте происшествия.

Award-winning Swedish rapper Einar, who topped the country's charts, was shot and killed in Stockholm, police and media said Friday as police hunted for suspectshttps://t.co/5MhNRTfXxH — AFP News Agency (@AFP) October 22, 2021

"Мы активно работаем, чтобы выяснить, почему это произошло и кто может за этим стоять", — сказала агентству представитель полиции города Туве Хэгг.

РИА "Новости" сообщает, что рэпер пел на шведском языке, а основным мотивом его творчества была "преступная жизнь", в том числе оружие и наркотики. У Эйнара была репутация скандалиста. Местные СМИ с интересом следили за его конфликтом с музыкантом-конкурентом Ясином (Yasin), которого в 2020 году приговорили к десяти годам лишения свободы за похищение Эйнара. Ещё более шокирующий инцидент произошёл с молодым рэпером год назад: парня похитили и изнасиловали мигранты, надев на него женское нижнее бельё, парик и ошейник.