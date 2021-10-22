В Сети нашли жуткий твит Алека Болдуина, застрелившего оператора, где он предсказал убийство

Известный 63-летний актёр Алек Болдуин попал в ужасную ситуацию. Во время съёмок фильма "Ржавчина" он выстрелил из реквизитного пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны, но что-то пошло не так. В результате режиссёр Джоэл Соуза был ранен, а оператор Халина Хатчинс скончалась в больнице. Таким образом, актёр стал причиной смерти человека.

Фото © Flickr / Gage Skidmore и Instagram / halynahutchins

При этом ситуацию делает ещё более жуткой пророческий пост Болдуина, который нашли в его твиттере. В 2017-м актёр прокомментировал частую, но не менее ужасную ситуацию в Штатах — полицейский случайно застрелил бездомного афроамериканца возле магазина. Полицейского, к слову, оправдали. "Интересно, что ты чувствуешь, когда по ошибке убиваешь человека?" — спросил тогда артист. И теперь получил ответ на страшный вопрос, который интересовал его четыре года назад.

Фото © Twitter / AlecBaldwin

Пользователи стали писать противоречивые комментарии актёру, который, рассказывая о случившемся полицейским, едва сдерживал слёзы. "Ой, мне так жаль, что ты убил одного и ранил другого, Алек", "Надеюсь, ты будешь учиться на своих ошибках и станешь лучшим человеком", "Что посеешь, то и пожнёшь", — отмечали юзеры.

Фото © Instagram / hilariabaldwin и halynahutchins