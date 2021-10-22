В Сети нашли жуткий твит Алека Болдуина, застрелившего оператора, где он предсказал убийство
Актёр задал судьбоносный вопрос в "Твиттере", не зная, что ответ на него он получит позднее и на собственном опыте.
Известный 63-летний актёр Алек Болдуин попал в ужасную ситуацию. Во время съёмок фильма "Ржавчина" он выстрелил из реквизитного пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны, но что-то пошло не так. В результате режиссёр Джоэл Соуза был ранен, а оператор Халина Хатчинс скончалась в больнице. Таким образом, актёр стал причиной смерти человека.
При этом ситуацию делает ещё более жуткой пророческий пост Болдуина, который нашли в его твиттере. В 2017-м актёр прокомментировал частую, но не менее ужасную ситуацию в Штатах — полицейский случайно застрелил бездомного афроамериканца возле магазина. Полицейского, к слову, оправдали. "Интересно, что ты чувствуешь, когда по ошибке убиваешь человека?" — спросил тогда артист. И теперь получил ответ на страшный вопрос, который интересовал его четыре года назад.
Фото © Twitter / AlecBaldwin
Пользователи стали писать противоречивые комментарии актёру, который, рассказывая о случившемся полицейским, едва сдерживал слёзы. "Ой, мне так жаль, что ты убил одного и ранил другого, Алек", "Надеюсь, ты будешь учиться на своих ошибках и станешь лучшим человеком", "Что посеешь, то и пожнёшь", — отмечали юзеры.
Фото © Instagram / hilariabaldwin и halynahutchins
Сейчас Алеку Болдуину полиция не выдвинула никаких обвинений, но что ждёт его дальше — пока не известно. По мнению юриста, в такой ситуации дело против актёра могут и вовсе не завести, однако, если докажут, что это убийство, ему может грозить высшая мера наказания. Раненого режиссёра Джоэла Соузу уже выписали из больницы — об этом сообщила его коллега Фрэнсис Фишер, чтобы пресечь возможные слухи.
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