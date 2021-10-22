Столтенберг заявил, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО
При этом он исключил для Москвы "право наложить вето на решение суверенного государства вступить в альянс".
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не стоит опасаться вступления Украины в альянс. Он также рассказал, что решение о членстве будут принимать сама Незалежная и 30 членов блока. При этом Столтенберг исключил для Москвы "право наложить вето на решение суверенного государства вступить в НАТО".
"НАТО — оборонительный союз. Ни в коем случае Россия не должна бояться [вступления Украины]", — отметил он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран блока.
Столтенберг также заявил, что страны ЕС и НАТО должны развивать военное сотрудничество.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.
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