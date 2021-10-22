Столтенберг заявил, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не стоит опасаться вступления Украины в альянс. Он также рассказал, что решение о членстве будут принимать сама Незалежная и 30 членов блока. При этом Столтенберг исключил для Москвы "право наложить вето на решение суверенного государства вступить в НАТО".

"НАТО — оборонительный союз. Ни в коем случае Россия не должна бояться [вступления Украины]", — отметил он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран блока.

Столтенберг также заявил, что страны ЕС и НАТО должны развивать военное сотрудничество.